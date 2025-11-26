Visita a la planta de tratamiento de residuos voluminosos de Urnieta

Juan F. Manjarrés Urnieta Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

Coincidiendo con la Semana Europea de Prevención de Residuos, que este año se celebra del 22 al 30 de noviembre, Emaus Gizarte Fundazioa y Koopera, con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, han organizado unas jornadas de puertas abiertas en su planta de tratamiento de Urnieta, especializada en la gestión de residuos voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El objetivo ha sido el de dar a conocer cómo se gestionan este tipo de residuos, fomentar su reutilización y visibilizar las oportunidades de empleo de inserción sociolaboral generadas en torno a esta actividad.

En el encuentro han participado este miércoles representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre ellos el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira. También el alcalde de Urnieta, Jorge Segurado, así como personal técnico de los ayuntamientos de Astigarraga, Donostia, Errenteria, Usurbil y Urnieta. Asimismo, se ha contado con la presencia de representantes de las Mancomunidades de Debagoiena, San Marcos, Tolosaldea y Urola Kosta, junto con Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), además de entidades del ámbito de la investigación y la empresa como Tekniker, el clúster HABIC, ISEA Consultoría y la firma Ondarreta.

Tras las explicaciones ofrecidas por las responsables de Emaús y Koopera, que forman desde hace dos años una UTE para la gestión del servicio, los asistentes han podido hacer una visita guiada por la planta para conocer de primera mano cuál es el trabajo que se hace en la planta situada en Urnieta, gestionada por dos entidades que trabajan por la inserción laboral de personas con especiales dificultades y por el cuidado del medioambiente. En esta planta urnietarra, en concreto, trabajan en la rehabilitación, dándole una segunda vida, a voluminosos y aparatos electrónicos.