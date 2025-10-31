Visita en balonmano al siempre complicado Hondarribia Bidasoa

J. F. M. urnietA. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:20 Comenta Compartir

Las cadetes del Urnieta Lanchas Bus de balonmano afrontan su segundo encuentro de la fase final del campeonato de Gipuzkoa A visitando a partir de las 11.00 la cancha del Eibar Eskubaloia B. Tras la derrota en el primer encuentro frente al Saieko, las urnietarras se han quedado sin margen de error y necesitan la victoria para luchar por un buen puesto en la clasificación final. Las jóvenes urnietarras ya han demostrado de lo que son capaces y quieren mostrar que continúan con su gran progresión. Apoyadas de en su gran defensa y salidas rápidas al contraataque quieren traerse los dos puntos de vuelta.

También por la mañana, 11.45, las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios afrontan su tercer encuentro de la temporada recibiendo al potente Sinergia Orio Eragin. Las urnietarras, sin nada que perder en esta primera fase, tratarán de continuar con su formación e intentarán ponerles difíciles las cosas a las oriotarras, luchando por estrenar su casillero esta temporada.

Mañana domingo tienen una complicada visita a las 9.45 el Urnieta Artola Harategia al Done Pedro Hondarribia Bidasoa, campeón de la Primera Territorial la temporada pasada y al que aventajan en un punto, pero teniendo los de Hondarribia un partido menos disputado. Los de UKE quieren lograr su cuarta victoria, continuar en los puestos altos de la clasificación y seguir con su progresión, manteniendo el alto nivel que vienen demostrando. Los encuentros entre ambos equipos la temporada pasada acabarían decidiéndose a favor de los bidasotarras en los minutos finales, es por eso que los de Urnieta tienen la lección aprendida y tratarán de estar más acertados en ese tramo final del partido. A ambos equipos les gustan las transiciones rápidas, algo que deberán controlar los visitantes si quieren lograr un resultado positivo. La facilidad anotadora de los dos equipos hace esperar un partido con muchos goles, por lo que una de las claves estará en defender en los tramos importantes del encuentro. Se espera un gran partido de balonmano en el que los de UKE esperan regresar con la victoria.

Por la mañana, pero en el polideportivo municipal de Urnieta, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados recibirán la visita del Bilagun Usurbil KE en un partido que dará comienzo a las 11.00 de la mañana. Las urnietarras afrontan el encuentro convencidas de lograr su segundo triunfo de la temporada y lucharán por ello durante los 60 minutos.

Por otro lado, mañana arranca la competición para los equipos de la escuela de balonmano. La principal novedad será el partido de un equipo alevín mixto en el campeonato de pista entera. El equipo urnietarra recibirá la visita del Eibar Eskubaloia B a partir de las 11.45. Llevan todo el mes trabajando y con la ilusión de disputar su primer encuentro, esperando que sea una gran experiencia para todos ellos. Arrancan también las 'topaketas' para el otro equipo alevín y los benjamines. La disputa de los partidos dará comienzo a las 10.00. Este es un gran año para la escuela de balonmano de Urnieta, el gran número de jugadoras y jugadores inscritos ha permitido crecer mucho con respecto a anteriores. Desde la sección están muy ilusionados con esta temporada y esperan disfrutar.