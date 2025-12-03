Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Eguraldi hotza eta tristeari aurre eginez, abestera atera ziren atzo Urnieta Euskararen eguneko egitarauaren baitan. Iñigo Royo

Urnieta

Urnietan ere atzo ospatu zen Euskararen eguna hainbat jarduerarekin

Datozen egunetan bakarrizketa bat eta antzezlan bat agertuko dira egitarauan

El Diario Vasco

Urnieta.

Asteazkena, 3 abendua 2025, 20:28

Euskararen Eguna ospatu zen atzo Urnietan ere eta bi ekintza antolatu zituen Manttale kultur elkarteak egun horretarako. Lehenengoa Egape Dantza Taldearekin batera izan zen ... eta arratsaldeko 18:00etan kantua eta dantza izan ziren San Joan plazan.

