Urnieta volvió a disfrutar un año más del Día de los Senderos de Buruntzaldea

Un año más Urnieta estuvo presente en el desarrollo del Día de los Senderos de Buruntzaldea, que el domingo vivió su edición 17 junto ... a los municipios de Lasarte-Oria, Andoain y Usurbil. Distintos recorridos que permitieron a los amantes de este tipo de rutas que conectan las distintas localidades de la comarca disfrutar andando por parajes naturales.

Urnieta lleva sumándose a esta iniciativa desde que se pusiera en marcha y lo hace, además, encantada de mostrar la gran riqueza paisajística que posee. Este año también se dieron cita amantes de la marcha nórdica, lo hacen todos los años con la dinamización del club Ultreia, para afrontar el tramo entre Urnieta y Usurbil. Partieron con sus bastones a las 09.00 de la mañana el domingo desde San Juan Plaza.

Todo el que quiso pudo completar los recorridos marcados durante toda la mañana del domingo. El horario fue de 8.00 a 14.00 horas, con itinerarios marcados en distintos colores enlazando los diferentes municipios. En el caso de Urnieta, dos de los recorridos tenían como punto de salida y llegada en ella, eran los casos de los que unían el municipio con Lasarte-Oria, con un tramo de 3,9 kms, y el que va a Andoain, algo más largo con casi 5 kms. Ello llevó a que fueran muchos los que decidieron calzarse las zapatillas deportivas, el chandal y disfrutar andando por el monte la mañana del domingo.

Libro

Todos los años la marcha nórdica, por medio del club Ultreia, se encuentra muy presente en el desarrollo del Día de los Senderos de Buruntzaldea. Dentro de esta práctica deportiva, que cuenta con Xabier Madina como uno de sus principales impulsores en Euskadi, se da un nuevo paso con la publicación del libro 'Mi paso decisivo-Nordic Walking, camino para renacer', elaborado por el propio Madina y que ayer fue publicado en formato kindle, es decir, en versión digital. «Es un proyecto muy personal donde comparto cómo el movimiento consciente y el Nordic Walking pueden transformar tu cuerpo, tu mente y tu vida», señala.