Ana Pozas, concejala de Cultura, y Juan Jesus Neira, presidente de Easo.

Urnieta

Urnieta trabaja para la creación de un coro formado por personas adultas

Los primeros pasos se están dando con la colaboración de la Asociación Coro Easo Abesbatza y ensayos un día a la semana

J. F. M.

urnieta.

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

Se están dando pasos para la creación de un coro en la localidad, figura con la que no cuenta en estos momentos Urnieta y que sí es habitual en localidades cercanas como Hernani, Astigarraga o Lasarte-Oria. En concreto, el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Coro Easo Abesbatza, ha puesto en marcha una iniciativa para la concreción de ese coro en el municipio. Se trata de un proyecto que va más allá de la interpretación musical, ya que busca «generar un espacio asociativo que sirva para fortalecer la comunidad, fomentar la convivencia y enriquecer la vida cultural local», señalan desde el Consistorio.

Ya adelantan que el nuevo coro estará abierto a todas las personas mayores de 18 años, sin necesidad de contar con una experiencia previa ni conocimientos de lenguaje musical.

Las sesiones tendrán lugar una vez a la semana, en un horario que se concretará junto con las personas interesadas para facilitar la conciliación. El repertorio será variado, desde canciones populares hasta piezas de carácter más formal, siempre con un enfoque accesible y participativo.

Las personas que quieran unirse al coro pueden inscribirse enviando un correo electrónico a idazkaria@easomusikaeskola.com o llamando al teléfono 645 005 082.

