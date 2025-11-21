El Urnieta Artola Harategia de balonmano visita al líder

J. F. M. Urnieta. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Segundo encuentro consecutivo fuera de casa para el sénior de balonmano, el Urnieta Artola Harategia, que visita la difícil pista del sólido líder, el Aritzbatalde Taberna ZKE de Zarautz, un partido que dará comienzo a las 17.15 horas en el polideportivo Antoniano de la localidad costera. Tras las buenas sensaciones trasmitidas en el último encuentro frente al Tolosa, donde merecieron la victoria, pero tuvieron que conformarse con un solo punto, los urnietarras afrontan motivados este enfrentamiento ante los zarautztarras, donde intentarán dar la sorpresa y regresar con los puntos a casa. Para ello deberán de mantener el nivel defensivo demostrado la jornada pasada, con intensidad desde el inicio del partido, tratando de ponerles las cosas difíciles a uno de los equipos más goleadores de la Primera Territorial. Partido duro y complicado el que les espera a los de UKE, pero en el que intentarán demostrar que han recuperado el nivel de principio de temporada y donde tratarán de sumar los dos puntos para seguir mirando a los puestos altos de la clasificación.

En la misma cancha, pero a la 13.00 del mediodía, las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios se enfrentarán al Aiala B ZKE. Las urnietarras, tras lograr el primer triunfo de la temporada en la segunda fase del campeonato de Gipuzkoa, intentarán darle continuidad a los resultados y seguir creciendo en esta temporada.

El único encuentro que se disputará este fin de semana en casa será el de que enfrente a las cadetes del Urnieta Lanchas Bus al Autlan Aloña Mendi K.E. El partido, que dará comienzo a las 12.00, será una buena oportunidad del UKE para volver a la senda de la victoria tras la derrota de la semana pasada. Las urnietarras, que tienen como objetivo terminar lo más arriba posible en esta fase final del campeonato de Gipuzkoa, necesitan volver a sentirse cómodas sobre la pista para lograr la victoria.

Por último, el domingo a las 11.45, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados, darán comienzo a la segunda fase visitando la cancha del Ecenarro Bergara K.E. Las urnietarras, que ya se enfrentaron a las de Bergara en la primera fase, han subido su nivel en las últimas jornadas y esperan regresar con los puntos.