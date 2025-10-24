El Urnieta Artola Harategia de balonmano recibe la visita del Urola mañana domingo

Juan F. Manjarrés urnieta. Viernes, 24 de octubre 2025, 21:00 Comenta Compartir

Tras su primera victoria de la temporada, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados buscarán hoy sábado a partir de las 15.30 horas su segundo triunfo en la pista de Artaleku frente al Txingudi. Enfrente unas irundarras que todavía no han conseguido sumar en lo que va de curso, por lo que las de UKE tratarán de hacer un buen partido para regresar con los dos puntos y continuar con su ascenso en la clasificación.

Tras su primera derrota de la temporada, el sénior masculino de balonmano recibe este domingo a las 12.15 la visita del Urola E.K. Construcciones Antio con el objetivo de sumar 2 nuevos puntos que les permitan seguir en la parte alta en la clasificación de la Primera Territorial. Los urnietarras se enfrentan al último clasificado, equipo que todavía no ha estrena su casillero. A pesar de ello, no será un partido fácil para los de UKE, que no deberán confiarse y tendrán que mostrar su mejor versión de juego para lograr la victoria. Muchas de las opciones pasan por realizar un buen trabajo defensivo, imprimiendo mucha intensidad y un alto ritmo de juego, impidiendo que los de Zumarraga estén cómodos sobre la pista. Importante partido para los de UKE, aunque la temporada no haya hecho más que empezar, sumar siempre es bueno y más cuando juegas como local. Se espera un encuentro vibrante en el que los urnietarras intentarán ofrecer un buen juego a la afición que se acerque a apoyarles desde la grada.

Previo al partido de los séniors, 10.30, las cadetes del Urnieta Lanchas Bus darán comienzo a la segunda fase del campeonato de Gipuzkoa recibiendo la visita del Saieko. Las urnietarras, que concluyeron invictas la primera fase, lucharán con los mejores equipos por los puestos de privilegio. Las donostiarras, en la misma situación que las de UKE, primeras de su grupo invictas, tienen el mismo objetivo por lo que se espera un partido competido y reñido hasta el final, en el que el equipo que mejor haga las cosas acabará llevándose los puntos. Las urnietarras afrontan con gran ilusión esta nueva fase, con ganas de demostrar su gran nivel y poder conseguir los dos puntos en juego.

Este fin de semana las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios descansarán y no tendrán partido.