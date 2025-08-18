Últimos días para adquirir las entradas para el preestreno de la ópera infantil 'Nizugu'

Los urnietarras tendrán esta semana la oportunidad de disfrutar del preestreno de la ópera infantil 'Nizugu' que tendrá lugar este domingo, 24 de agosto, a ... las 17.30 horas.

Este trabajo conjunto de Easo Eskolania, Easo Gazte y Easo Sinfonietta, bajo la dirección de David de Oliveira, se podrá ver por primera vez en Sarobe. Las personas interesadas todavía pueden adquirir las entradas, a 3 euros, online o en taquilla.

Dirigida a partir de 9 años, con diálogos en euskera y letra musicada en castellano, 'Nizugu' trata sobre el colegio, amistades, familia y cada cual. «El origen de esta nueva ópera infantil no es casual. ¿Cómo pasamos de este al de más allá? ¿Cómo hablamos, cómo nos movemos, cómo se nos da lo de aceptar? ¿Somos la misma persona, aunque cambie el lugar? Esta ópera sirve para buscar y preguntar», destacan.

Esta ópera se estrena el 26 de agosto dentro de la Quincena Musical de San Sebastián, como un proyecto para crear nuevas producciones para niños y jóvenes.