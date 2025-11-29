La temática del envejecimiento, en la obra teatral 'Yo soy azul' este domingo en Sarobe

UrnietaLa temática del envejecimiento, en la obra teatral 'Yo soy azul' este domingo en Sarobe
Urnieta
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23
A las siete de la tarde de este domingo se ofrece en Sarobe la obra 'Yo soy azul', una actividad organizada por el Ayuntamiento ... con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La entrada tiene un precio de 7 euros. 'Yo soy azul' es una propuesta escénica en la que cuatro actrices jóvenes exploran qué significa envejecer y cómo se construye socialmente esta idea.
Idiazabal
Los trabajos de bulevarización de la calle Idiazabal, que se encuentran en su fase final, avanzan. Tras haber realizado el fresado y asfaltado, se ha procedido a la impresión. En caso de que el tiempo acompañe, el lunes dará comienzo el pintado. Mientras se desarrollen estos trabajos la calle continuará cortada.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión