Urnieta

La temática del envejecimiento, en la obra teatral 'Yo soy azul' este domingo en Sarobe

Urnieta

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:23

A las siete de la tarde de este domingo se ofrece en Sarobe la obra 'Yo soy azul', una actividad organizada por el Ayuntamiento ... con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La entrada tiene un precio de 7 euros. 'Yo soy azul' es una propuesta escénica en la que cuatro actrices jóvenes exploran qué significa envejecer y cómo se construye socialmente esta idea.

diariovasco La temática del envejecimiento, en la obra teatral 'Yo soy azul' este domingo en Sarobe