La tamborrada infantil de Magale recorre hoy las calles del municipio

J. F. M. urnieta. Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:18

Protagonismo en la mañana de hoy domingo para la tamborrada infantil que protagonizan los alumnos de Salestarrak Magale. Saldrán a las 11.40 desde el centro escolar, para pasar luego por distintos puntos. Antes, a las 11.00, habrá kalejira con los txistularis de la zona y con miembros de Mugarik gabe. A las 12.00 será el hamaiketako organizado por Denda Berri y a las 12.30 partirá la elektrotxaranga desde Elkarteen Etxea. Una de las novedades de este año, la fiesta de skate, será a las 12.30. Por la tarde habrá cabezudos, chocolatada, teatro de calle y música con dj La Fulana.