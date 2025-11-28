El sénior masculino regresa al polideportivo este domingo ante el Pulpo

Juan F. Manjarrés Urnieta Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:48 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Este sábado el polideportivo de Urnieta acogerá un único encuentro de la sección de balonmano, que será el que disputen las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados a partir de las 18.00 horas frente al Ordizia Oiangu. Las urnietarras, que han comenzado con una victoria la segunda fase del campeonato, buscarán su segundo triunfo consecutivo y así darle continuidad a su buena dinámica en el juego.

Por su parte, el Urnieta Artola Harategia mide su recuperación recibiendo este domingo por la mañana, 12.00, la visita del Bayona Autoak Pulpo EK. Tras dos partidos consecutivos fuera de casa, obteniendo excelentes resultados, los urnietarras buscarán que el polideportivo de Urnieta vuelva a ser un fortín y que los puntos se queden en casa y así poder seguir mirando hacia la parte alta de la clasificación de Primera Territorial. Enfrente estará un equipo recién ascendido a la categoría y que actualmente ocupa la penúltima posición, pero que no les pondrá las cosas nada fáciles a los locales. Los de UKE no deberán caer en errores del pasado y tendrán que salir intensos desde el inicio, estando sólidos en defensa para poder recuperar balones y salir al contraataque.

Los zumaiarras buscarán dar la sorpresa y plantar cara a los urnietarras, es por ello que no podrán descuidarse y tendrán que disputar un partido muy completo si quieren que los puntos se queden en casa. El encuentro puede ser una buena oportunidad para los de UKE de volver a meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

Previo al partido de los sénior, 10.15, las infantiles Sardón Comunidades y Servicios disputarán su tercer encuentro de la segunda fase recibiendo la visita del Leizaran McDonals. Las de UKE buscarán su segunda victoria de la temporada en el derbi frente a las andoaindarras y saldrán en su busca desde el principio. En cuanto a las cadetes del Urnieta Lanchas Bus, que están disputando la fase final del campeonato de Gipuzkoa, visitan este domingo a las 12.00 al Zuritex La Salle Legazpi. Rival complicado para las de UKE, que tan solo tienen a dos puntos a las de Legazpi en la lucha por la cuarta posición. Las urnietarras tratarán de mostrar su mejor versión, tal y como vienen haciéndolo durante el año, y esperan regresar con dos importantes puntos.

Por último, nueva jornada con partido para el alevín mixto de Urnieta, que esta vez se desplazará hasta el frontón de Beraun para medirse a partir de las 10.15 de la mañana al Ereintza Beissier. El conjunto urnietarra tratará de hacer un buen encuentro en esta aventura para continuar con su formación en el balonmano.

Este domingo también se disputará una nueva jornada de 'topaketas' para los equipos benjamines de la escuela de balonmano. Será la primera vez que lo hagan lejos de Urnieta, desplazándose hasta Usurbil, donde disfrutarán de una nueva jornada de encuentros enfrentándose a diferentes clubes de la provincia.

Pasada jornada

Gran jornada para los equipos de la sección de balonmano de Urnieta, donde tres de sus cuatro equipos consiguieron la victoria, destacando el meritorio triunfo del sénior masculino, el Urnieta Artola Harategia, por 33-36 frente al líder, el Aritzbatalde Taberna ZKE, sumando 10 puntos y situándose en sexta posición, manteniendo el pulso con la parte alta de la clasificación. Gran primera parte de los urnietarras, serios en defensa y acertados en ataque, conseguían que los zarautztarras no pudieran realizar su juego, marchándose con una gran renta al descanso, 11-16. El partido aumentaría el ritmo en la segunda parte, las defensas ya no eran tan contundentes y los ataques las superaban continuamente. Los de UKE seguían acertados de cara a portería y mantenían la ventaja lograda en la primera parte, llegando abierto el partido a su tramo final, en el que los urnietarras aguantaron la presión local y se acabaron llevando un gran triunfo y dos valiosos puntos, demostrando que son un equipo que puede competir contra cualquiera y ganar en las canchas más difíciles.

Por su parte, trabajado triunfo de las cadetes del Urnieta Lanchas Bus, que lograron su tercera victoria, 31-25, en la fase final del campeonato de Gipuzkoa, esta vez frente al Autlan Aloña Mendi KE, manteniendo la cuarta posición del grupo. Las oñatiarras no les pusieron las cosas nada fáciles a las de Urnieta, que tuvieron que emplearse a fondo para conseguir los dos puntos. Un gran final de primera parte permitiría a las de UKE aumentar la renta en unos primeros 30 minutos muy igualados. Un inicio de segunda parte donde las visitantes consiguieron reducir la distancia haría despertar a las locales, que volverían a aumentar la renta para hacer que la victoria se quedara en casa.

Sufrida victoria de las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados en su primer encuentro de la segunda fase venciendo a domicilio por 22-25 al Ecenarro Bergara K.E. Gran primera parte de las urnietarras que lograron una buena renta antes de irse al descanso, 11-15, sabiendo gestionar la ventaja durante la segunda parte para regresar con sus dos primeros puntos en esta nueva competición.

La única derrota de la jornada la sufrieron las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios, que no pudieron vencer a domicilio al Aiala B ZKE y acabaron cayendo por 23-15.