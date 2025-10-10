El sénior masculino recibe la visita del Aloña Mendi en el polideportivo esta tarde

J. F. M. URNIETA. Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Tercer partido de la temporada para el Urnieta Artola Harategia de Primera Territorial, que recibe este sábado a partir de las 18.00 horas la visita del Fagor Proffesional Aloña Mendi. Los dos equipos se mantienen invictos en este inicio de la temporada, los oñatiarras han sumado dos victorias y los urnietarras una y un empate. Partido importante para seguir en la parte alta de la clasificación y continuar con la buena racha, aunque no lo tendrán fácil los de UKE ante un equipo que se encuentra en un gran estado de forma. Se espera un encuentro igualado, en el que ambos equipos deberán ofrecer su mejor versión para conseguir los puntos en juego. Los urnietarras tratarán de aprovechar el factor cancha, estando intensos en defensa para poder realizar rápidas transiciones. Los visitantes, por su parte, han demostrado un gran poderío ofensivo, siendo uno de los máximos anotadores en este inicio. Partido interesante para ver y seguro que lleno de emoción hasta los minutos finales, esperando que la victoria se quede en casa.

Por la mañana, a las 11.00, las infantiles del Urnieta Sardon Comunidades y Servicios iniciarán su andadura en esta temporada recibiendo la visita del Saieko Mimai Estética. Este curso las de UKE compiten en el Campeonato de Gipuzkoa, por lo que pondrán a prueba su estado de forma en un duro encuentro frente a las donostiarras. Una vez finalizado el partido será el turno para las cadetes del Urnieta Lanchas Bus, que se enfrentarán al Cartonajes Arregui Aloña Mendi a las 12.30. Las urnietarras buscarán su tercer triunfo de la temporada que les permita seguir en lo más alto de la clasificación y dar un gran paso para acceder a los puestos privilegiados del Campeonato Provincial.

Ya para mañana domingo, a las 12.15, queda el encuentro en el que las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados visitarán la cancha del Leizarán Horia. Las de UKE buscarán sus primeros puntos de la temporada ante las andoaindarras.