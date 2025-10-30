El sénior de balonmano vuelve a ganar y se coloca tercero a un punto del líder

J. F. M. URNIETA. Jueves, 30 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

El sénior masculino de balonmano de Primera Territorial volvió en la pasada jornada a la senda de la victoria al vencer 33-30 al Urola EK Construcciones Antio y se sitúa en tercera posición a un punto del Tolosa, líder actual. Los urnietarras volvieron a demostrar su gran poderío ofensivo y realizaron un gran partido para que los puntos se quedaran en casa, controlando en todo momento el encuentro. Primera parte de alto ritmo por parte de ambos equipos, donde los locales tomaron el mando desde el comienzo y manejaron rentas de 3-4 goles, llegando al descanso con el marcador de 17-13. La dinámica sería la misma en el inicio de la segunda parte, incluso aumentado los urnietarras su renta hasta los 6 goles. La subida de intensidad final de los de zumarraga y la relajación de los de UKE, les permitiría a los visitantes reducir la diferencia, dejándola en 3 goles. Serio partido de los urnietarras que a medida que avanza la temporada crecen en su juego y se mantienen en las posiciones altas de la tabla.

Además, tras una primera fase extraordinaria, las cadetes del Urnieta Lanchas Bus cayeron derrotadas en su estreno en la fase final, 27-30, frente al Saieko. No entraron bien las urnietarras al encuentro, sin intensidad en defensa y atascadas en ataque, verían como los donostiarras se iban con ventaja al descanso, 11-16. El ritmo aumentaría en la segunda parte, a pesar de ello las de UKE fueron incapaces de alcanzar a su rival y acabaron cayendo por 3 goles. No ha sido el mejor inicio esperado por las urnietarras, pero a pesar de ello ya han demostrado el gran equipo que son y pelearán por acabar en los puestos altos del campeonato de Gipuzkoa.

Para finalizar, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados no tuvieron suerte y acabaron cayendo, 17-15, en un igualado partido frente al Txingudi. Los errores en ataque acabaron condenando a las de UKE, que tuvieron que regresar de vacío de su visita a Irun, aunque seguirán trabajando para que lleguen más triunfos.