El sénior de balonmano debuta esta tarde ante el Soraluze en casa

J. F. M. urnietA. Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:14 Comenta Compartir

Hace 2 semanas se presentaron los equipos de la sección de balonmano para esta temporada, con la pérdida de un segundo equipo sénior y manteniendo el de Primera Territorial, los dos cadetes femeninos y el infantil, con la importante novedad de casi 40 niñas y niños inscritos en la escuela. La pena que un año más no ha sido posible recuperar el sénior femenino. Tras varias semanas de intensa pretemporada, la pasada arrancaron la competición los equipos cadetes con distinta suerte. Las del Urnieta Lanchas Bus, que compite en el Campeonato de Gipuzkoa A, derrotó al Usurbil, mientras que las del Urnieta Iñaki Mecanizados, que disputan el Campeonato Provincial B, perdió frente al Saieko. Las infantiles no comenzarán la competición hasta octubre, al igual que la escuela.

Este fin de semana, en concreto hoy sábado a partir de las 15.00, darán comienzo a una nueva temporada los sénior del Urnieta Artola Harategia, que recibirán la visita del Soraluce BKE, equipo duro y que se les viene atragantando durante los años pasados. A pesar de las bajas y altas que se han producido este año, el bloque sigue siendo el mismo, un equipo joven y con ganas de pelear cada partido y estar cerca de los puestos altos de la clasificación. Partido complicado para comenzar, donde los urnietarras tendrán que jugar a un gran nivel para conseguir sus primeros puntos. Importante mantener un ritmo alto desde el inicio, estando intensos en defensa para poder robar y salir al contraataque. Sería muy importante comenzar con una victoria y más jugando en casa. A pesar de la hora, se espera un gran ambiente en el polideportivo para animar al equipo.