Luxia Iriondo, técnica de Cultura, Ana Pozas, concejala de Cultura, y Ana Molina de asociación Mestiza.

Urnieta

Segundo curso con sesiones en la biblioteca para fomentar la lectura infantil

Se trata de dos iniciativas desarrolladas por el Ayuntamiento para que los menores entre 0 y 6 años se acerquen a los libros

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27

Comenta

El departamento de Cultura del Ayuntamiento puso en marcha el pasado año un programa que aúna las iniciativas 'Liburu baby kluba' y 'Liburu txiki kluba' ... con la intención de fomentar la lectura entre los más pequeños del municipio, en colaboración con Bookstart Euskadi Gipuzkoa y la Asociación Sociocultural y Artística Mestiza.

