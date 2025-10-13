Segundo curso con sesiones en la biblioteca para fomentar la lectura infantil

El departamento de Cultura del Ayuntamiento puso en marcha el pasado año un programa que aúna las iniciativas 'Liburu baby kluba' y 'Liburu txiki kluba' ... con la intención de fomentar la lectura entre los más pequeños del municipio, en colaboración con Bookstart Euskadi Gipuzkoa y la Asociación Sociocultural y Artística Mestiza.

Ante la excelente respuesta que tuvo, este curso se ha decidido dar continuidad al programa organizando nuevas sesiones. Las mismas, que tendrán una duración aproximada de 45 minutos, servirán también para despertar el interés por la literatura, la música, el arte y la naturaleza.

'Liburu baby kluba' está dirigida a menores de entre 0 y 3 años, que deberán asistir a las sesiones acompañadas de una persona adulta que también será partícipe de la actividad, ya que es fundamental que el padre, madre o personas tutoras también tomen parte en el proceso «para que el camino iniciado a través de este proyecto tenga continuidad en casa», afirman. Las sesiones se desarrollarán en la sala principal de la casa de cultura Lekaio y el aforo máximo será de 20 familias. La primera tiene lugar mañana a las 17.00 horas. Por su parte, la dinámica de 'Liburu txiki kluba' es la misma, pero en este caso está dirigida a niños de 4 a 6 años. Aquí la participación de las personas adultas será opcional. Las sesiones también tendrán lugar en la biblioteca, comenzando el 22 de octubre.

Por otro lado, ligado a esta iniciativa, se repartirá a las familias de los niños de Urnieta nacidos en 2022, 2023, 2024 y 2025 una serie de libros gratuitos en la biblioteca. Se podrá acudir a recoger los libros a partir del 20 de octubre.