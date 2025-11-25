Puertas abiertas para conocer la planta de tratamiento de residuos voluminosos

Coincidiendo con la Semana Europea de Prevención de Residuos, que este año se celebra del 22 al 30 de noviembre, Emaus Gizarte Fundazioa y ... Koopera, con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, organizan unas jornadas de Puertas Abiertas en su planta de tratamiento de Urnieta, especializada en la gestión de residuos voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El objetivo es dar a conocer cómo se gestionan este tipo de residuos, fomentar su reutilización y visibilizar las oportunidades de empleo de inserción sociolaboral generadas en torno a esta actividad. Las visitas se celebran hasta el viernes, 28 de noviembre, reuniendo a agentes públicos y privados vinculados a la economía circular.

La jornada institucional tendrá lugar hoy miércoles, de 13.00 a 14.30 horas, con la participación de representantes institucionales y entidades del ámbito de la economía circular. Las personas asistentes podrán conocer de primera mano los procesos de recogida, clasificación, reparación y preparación para la reutilización de voluminosos, así como los itinerarios sociolaborales que desarrollan las personas trabajadoras en inserción.

En el encuentro participarán representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, entre ellos el diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y la directora de Transición Ecológica, Mónica Pedreira. También asistirá el alcalde de Urnieta, Jorge Segurado, así como personal técnico de los ayuntamientos de Astigarraga, Donostia, Errenteria, Usurbil y Urnieta. Asimismo, acudirán representantes de las Mancomunidades de Debagoiena, San Marcos, Tolosaldea y Urola Kosta, junto con Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), además de entidades del ámbito de la investigación y la empresa como Tekniker, el clúster HABIC, ISEA Consultoría y la firma Ondarreta.

Además de ello, están visitando la planta 67 estudiantes de Oiartzo Ikastola (1º de Bachillerato) y del Colegio Salesianos de Urnieta (4º de la ESO), que están pudiendo acercarse a la gestión de residuos y reflexionar sobre el consumo responsable y el compromiso ambiental.

Desde enero de 2024, Emaus Gizarte Fundazioa y Koopera Servicios Ambientales gestionan conjuntamente los distintos residuos asociados a su actividad - voluminosos, RAEE y textil- mediante una UTE que opera en dos instalaciones: La planta de Urnieta, dedicada a la gestión de voluminosos y RAEE, y la de Errenteria, especializada en la clasificación y valorización textil. Las puertas abiertas de este año ponen el foco en la planta de Urnieta porque es donde se gestiona el flujo de voluminosos mediante un modelo de recogida domiciliaria que permite alcanzar tasas de reutilización superiores al 60%. Este porcentaje, muy por encima del obtenido en las recogidas realizadas en vía pública, se debe a que los objetos llegan en mejores condiciones, evitando daños y aumentando significativamente sus posibilidades de reparación y preparación para la reutilización.