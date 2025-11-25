Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Puertas abiertas para conocer la planta de tratamiento de residuos voluminosos

Llega de la mano de Emaus Gizarte Fundazioa y Koopera, dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:49

Coincidiendo con la Semana Europea de Prevención de Residuos, que este año se celebra del 22 al 30 de noviembre, Emaus Gizarte Fundazioa y ... Koopera, con el apoyo del Departamento de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, organizan unas jornadas de Puertas Abiertas en su planta de tratamiento de Urnieta, especializada en la gestión de residuos voluminosos y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). El objetivo es dar a conocer cómo se gestionan este tipo de residuos, fomentar su reutilización y visibilizar las oportunidades de empleo de inserción sociolaboral generadas en torno a esta actividad. Las visitas se celebran hasta el viernes, 28 de noviembre, reuniendo a agentes públicos y privados vinculados a la economía circular.

