Próximo proceso participativo sobre la ordenanza de txosnas

El Ayuntamiento de Urnieta inició en septiembre el proceso de modificación de la ordenanza municipal para la instalación de txosnas en las fiestas de San Miguel. El objetivo es «elaborar una normativa que se adapte lo mejor posible a las necesidades del municipio».

Una vez finalizado el periodo de información pública abierto a toda la ciudadanía para recoger ideas y aportaciones, ahora es el momento de trabajarla junto a las asociaciones. Para ello se realizará un proceso participativo junto a las asociaciones que participan en la organización de las fiestas. Los detalles de esta consulta se presentarán esta tarde en la Comisión de Fiestas. Hay que recordar que en las pasadas fiestas de San Miguel, debido al desacuerdo existente, finalmente no se colocó txosna como ha venido siendo habitual en años anteriores.

La reunión de la Comisión de Fiestas se desarrollará hoy a las 18.30 horas en la sala polivalente de boxes del Polideportivo. En la sesión de hoy también se tratarán los siguientes temas: Valoración de las fiestas de San Miguel, iniciativas para Navidad y Carnaval.