El Primera Territorial expone su liderato en la pista del Ordizia Siglo XX

J. F. M. urnietA. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:50 Comenta Compartir

El líder de la Primera Territorial guipuzcoana, el Urnieta Artola Harategia, visita este domingo a partir de la 13.00 la complicada pista del Ordizia Siglo XX Plater Prestatuak, rival incómodo que todas las temporadas lucha por el ascenso. Tras las tres primeras jornadas, los urnietarras llegan en un gran estado de forma al encuentro, donde tratarán de darle continuidad a la racha, mantenerse invictos y presentar su candidatura a estar en lo más alto de la clasificación al final de la temporada. A los de UKE les espera un partido duro, en el que los locales intentarán imponer su ritmo de juego y hacer que los de UKE no estén cómodos sobre la cancha. Se espera un partido de ritmo alto, en el que a ambos les gusta salir al contraataque, por lo que la clave estará en minimizar las pérdidas y así evitar que los ordiziarras puedan correr. El encuentro será igualado y acabará decidiéndose por pequeños detalles, por lo que será importante llegar frescos al final para tener opciones y no regresar de vacío.

Cantera

Las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados reciben hoy sábado la visita del Ordizia Oiangu en busca de la primera victoria de la temporada en un partido que dará comienzo a las 12.00. Enfrentamiento entre dos equipos que no han estrenado su casillero en lo que va de curso y donde las urnietarras tratarán de aprovechar el factor cancha para lograr sus primeros puntos.

A las 09.40 de la mañana del domingo las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios visitarán a las oñatiarras del Lana Aloña Mendi Gorria. Tras no poder comenzar con buen pie en su primer encuentro, las de UKE intentarán hacer un buen partido y traer un resultado positivo de su visita.

Por último, a las 11.30 en el polideportivo Bekoerrota de Lezo, las cadetes del Urnieta Lanchas Bus cerrarán la primera fase enfrentándose al Irauli Eskubaloia. Las urnietarras, que ya son primeras de grupo, tratarán de lograr una nueva victoria y hacer un pleno antes de comenzar una exigente segunda fase.