Primera derrota del conjunto sénior en su visita al complicado Ordizia

El Urnieta Artola Harategia, sénior masculino de Primera Territorial, sufrió su primera derrota de la temporada, 31-28, en un igualado partido frente al ... Ordizia Siglo XX Plater Prestatuak. Los urnietarras, que supieron sobreponerse a un mal inicio, se fueron con ventaja al descanso y, tras una igualada segunda parte, acabaron cayendo en el tramo final del encuentro. No comenzó bien el partido para los de UKE, sin intensidad en defensa y poco acertados en ataque veían como los locales tomaban el mando en el marcador, manteniendo ventajas de 3-4 goles hasta el minuto 20. Un parcial de 2-7 en los 10 minutos finales permitiría a los visitantes irse con ventaja al descanso, 12-13.

La segunda parte sería más igualada, alternativa en el marcador, pero sin grandes ventajas, entrando en el tramo final del encuentro con el marcador igualado. El acierto de los ordiziarras, unido a las imprecisiones de los urnietarras, haría que el marcador se decantase a favor de los locales. Primera derrota para los de UKE en un partido lleno de emoción hasta el final, ante un rival que peleara por los puestos altos de la clasificación en una larga temporada que no acaba más que comenzar.

Equipos de la base

Nueva victoria de las cadetes del Urnieta Lanchas Bus para cerrar invictas la primera fase del campeonato de Gipuzkoa A, esta vez derrotando a domicilio por 25-32 al Irauli Eskubaloia. Las urnietarras dominaron el partido desde el inicio, defendiendo con intensidad y saliendo al contraataque, logrando una renta de 7 goles al descanso, que aumentarían durante la segunda parte, pero donde las donostiarras volverían a dejar en 7 goles. Gran primera fase de las UKE que ahora pelearán junto a las mejores de Gipuzkoa en la segunda.

Primera victoria, 32-13, de las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados frente al Ordizia Oiangu. Muy buen partido de las urnietarras que desde el inicio demostraron su superioridad y no bajaron el ritmo en todo el encuentro, logrando sus dos primeros puntos de la temporada y reforzando los ánimos de las jóvenes urnietarras. Nueva derrota para las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios que poco pudieron hacer en su visita al Lana Aloña Mendi Gorria, saliendo derrotadas por 36-12. Las de UKE, a pesar de enfrentarse a potentes rivales, siguen progresando para lograr sus primeros puntos del año.