Integrantes del equipo cadete femenino del Urnieta Lanchas Bus antes de su partido.

Urnieta

Primera derrota del conjunto sénior en su visita al complicado Ordizia

El cadete femenino ha finalizado la primera fase en el liderato y ahora afrontarán la segunda ante las mejores

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Martes, 21 de octubre 2025, 20:34

Comenta

El Urnieta Artola Harategia, sénior masculino de Primera Territorial, sufrió su primera derrota de la temporada, 31-28, en un igualado partido frente al ... Ordizia Siglo XX Plater Prestatuak. Los urnietarras, que supieron sobreponerse a un mal inicio, se fueron con ventaja al descanso y, tras una igualada segunda parte, acabaron cayendo en el tramo final del encuentro. No comenzó bien el partido para los de UKE, sin intensidad en defensa y poco acertados en ataque veían como los locales tomaban el mando en el marcador, manteniendo ventajas de 3-4 goles hasta el minuto 20. Un parcial de 2-7 en los 10 minutos finales permitiría a los visitantes irse con ventaja al descanso, 12-13.

