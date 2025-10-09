Primer triunfo del Urnieta Artola Harategia, con motivo de su visita al Txingudi Goigar

J. F. M. URNIETA. Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

Primer triunfo, 27-30, a domicilio de la temporada para el Urnieta Artola Harategia en su visita al Txingudi Goibar, en un partido trabajado donde los de UKE tuvieron el control del encuentro. Dos importantes puntos para seguir invictos y en la parte alta de la clasificación. A pesar de que solo acaba de empezar la temporada, los urnietarras continúan con la buena dinámica de la temporada pasada. Partido serio desde el inicio, intensos en defensa y acertados en ataque lograron las primeras ventajas, renta que no pudieron mantener hasta el descanso ya que los irundarras aumentarían su nivel empatando el encuentro en el minuto 30: 13-13. El empuje de los locales no traería consecuencias ya que en el inicio de la segunda parte serían los de UKE los que volverían a abrir brecha en el marcador. Las defensas parecían no existir y ambos equipos anotaban con facilidad, permitiendo a los visitantes mantener la ventaja de 3-4 goles. En el tramo final los de Txingudi no llegarían a incomodar del todo a los urnietarras, que acabarían llevándose el triunfo.

El Urnieta Lanchas Bus, cadete femenino que disputa el campeonato de Gipuzkoa A, sigue con paso firme en la temporada y lograr su segunda victoria, primera a domicilio, al vencer 30-37 al Amama Taberna Pulpo EK. Las urnietarras disputaron un partido muy completo y demostraron su gran poderío en ataque. Peor les fueron las cosas a las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados que están disputando el Campeonato de Gipuzkoa B ya que no pudieron superar al Ecenarro Bergara KE y acabaron cayendo por 16-22. Las de UKE, que no disputaron su mejor partido, no pudieron hacer que los puntos se quedaran en casa y siguen sin puntuar..

Las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y servicios jugaron un partido amistoso frente al Tolosa en el que no pudieron lograr un resultado positivo, perdiendo con un resultado final de 23-9.