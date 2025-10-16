Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Nuevo programa para fomentar la relación entre comercio y productores

J. F. M.

urnietA.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:23

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha el programa Urnietasare para fomentar el conocimiento, la colaboración y el apoyo entre comerciantes y productores de la localidad.

El 6 de octubre se llevó a cabo la presentación del programa en la casa de cultura Lekaio y el Ayuntamiento ha querido agradecer la presencia de los comerciantes que acudieron a la cita.

La primera sesión de este programa tendrá lugar el 28 de octubre de 14.30 a 16.30 horas. También invitan a participar a los comerciantes que no acudieron o no pudieron asistir a la presentación.

Aizkoragintza

Este sábado se iba a realizar una visita comentada sobre aizkoragintza en Urnieta dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, pero la actividad ha quedado suspendida finalmente.

