Nueva oportunidad para renovar el DNI o pasaporte sin salir del municipio

Los ciudadanos de Urnieta tendrán una nueva oportunidad de renovar o expedir por primera vez su DNI o pasaporte en Urnieta gracias a que la oficina móvil de la Policía Nacional regresará el 18 de diciembre a la localidad. Se instalará en la plaza San Juan de 08.30 a 14.15 horas.

Este servicio itinerante tiene como objetivo facilitar estos trámites a la ciudadanía, evitando así desplazamientos. A Urnieta volverá una furgoneta totalmente equipada y adaptada que ofrece los mismos servicios que una oficina fija, con la única modalidad de pago en efectivo. En el caso del DNI son 12 euros y para el Pasaporte 30.

Las personas que deseen aprovechar esta segunda oportunidad tendrán que coger cita previa en la oficina Bertan del Ayuntamiento de Urnieta. Hay que recordar que la oficina móvil de la Policía Nacional ya estuvo en Urnieta el día 19 de noviembre y en pocas horas se completó el servicio previsto.