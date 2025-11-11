Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Merkatariei zuzendutako saio bat gaur eskainiko da Lekaio kultur etxean

J. F. M.

urnieta.

Asteartea, 11 azaroa 2025, 20:29

Urnietako Udalak eta Beterri-Buruntzako Mankomunitateak saio bat antolatu dute tokiko merkatariei zuzendua. Gaur, azaroak 12, izango da, 14:30ean hasita Lekaio Kultur Etxean.

Beterri-Buruntzako Mankomunitateak eskualdeko merkatariei eskaintzen dizkien zerbitzuak eta baliabideak aurkeztea izango da saio horren helburua.

Bertan ondorengotza programa aztertuko da: Belaunaldi-erreleboaren plangintza errazteko eta negozioen jarraipena bermatzeko tresna.

Prestakuntza eskaintza

Horretaz gain, prestakuntza-eskaintza ere mahai gainean jarriko da: Merkataritza-sektorerako ikastaro eta tailer espezifikoak, kudeaketan eta digitalizazioan dituzten trebetasunak indartzeko pentsatuak.

