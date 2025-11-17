Meritorio empate del sénior masculino en su visita a la pista del Tolosa

El Urnieta Artola Harategia recupera sensaciones y logra un valioso empate, 27-27, en la complicada visita al tercer clasificado de la Primera Territorial, el ... Tolosa C.F. Eskubaloia B. Los de UKE suman ocho puntos y se sitúan en mitad de la tabla, en la sexta posición.

Gran primera parte de los urnietarras, serios en defensa y acertados en ataque, lograron dejar en tan solo 11 tantos a uno de los equipos más goleadores de la competición, para ir con ventaja al descanso, 11-13. En el inicio de la segunda parte los de UKE mantendrían la intensidad en el encuentro ante unos tolosarras más acertados de cara a portería. El partido seguiría igualado hasta los minutos finales, donde los urnietarras aguantarían el pulso de locales para llevarse un trabajo punto.

Tras dos malos encuentros, los de UKE vuelven a recuperar la confianza con un gran partido en la cancha de uno de los mejores conjuntos de la categoría, superando el bache y esperando lograr la victoria en el siguiente encuentro.

Por otro lado, derrota de las cadetes del Urnieta Lanchas Bus en su visita al Ereintza Beissier por 30-23. No tuvieron su mejor día las de Urnieta, que ya al descanso caían 16-11, no estando cómodas en defensa y con poco acierto en ataque. Durante la segunda parte las de UKE tratarían de darle la vuelta al marcador, sin éxito, ya que las de Errenteria se mantendrían firmes impidiendo que se les escapasen los puntos. Esta derrota sitúa a las urnietarras en cuarta posición del grupo de fase final del campeonato de Gipuzkoa.

Festival ofensivo en la derrota de las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados, 31-39, frente al Ordizia Enirio. Primera parte con gran ritmo en el que la de UKE se marcharían dos goles abajo, 16-18. Segunda parte con el mismo ritmo en el que las ordiziarras aumentarían un poco el ritmo y las urnietarras no podrían seguirlo, escapándose los dos puntos.

La gran alegría de la jornada fue la de las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios, que consiguieron su primera victoria de la temporada tras vencer 25-20 al Aiala C ZKE. Gran encuentro de las urnietarras, que dominaron durante todo el partido logrando sus dos primeros puntos de la temporada en el inicio de la segunda fase.

Nueva jornada para las y los jóvenes urnietarras de la escuela de balonmano, donde han disfrutado de varios encuentros contra otros clubes de Gipuzkoa, continuando con su proceso de formación.