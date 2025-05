Mala jornada para los equipos de base de balonmano durante el fin de semana

Juan F. Manjarrés Urnieta Lunes, 12 de mayo 2025, 19:44 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

No ha sido una buena jornada para los equipos de la base de la sección de balonmano de UKE que competían el fin de semana, ... donde ninguno de ellos ha podido sacar un buen resultado. Las cadetes del Urnieta Kamox Precision Machining finalizaban con derrota, 24-28, su participación en el campeonato de Gipuzkoa B al no poder hacer frente al Urola EK. A pesar de una igualada primera parte, las urnietarras no estuvieron acertadas en la segunda y permitieron que las de Zumarraga se distanciaran en el marcador y, aunque lo intentaron hasta el final, no pudieron finalizar la temporada con un resultado positivo.

Derrota también de las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados en su segundo partido de copa. Las de UKE cayeron a domicilio 25-21 frente al Leizaran La Salle Berrozpe. Partido igualado el que disputaron ambos equipos, donde las andoaindarras supieron frenar el ataque de las de UKE. A pesar de la derrota las urnietarras tienen muchas opciones de pasar a semifinales, aunque deberán esperar. Para finalizar, las infantiles del Urnieta Ñam Restaurantes salieron derrotadas, 15-12, en su visita al Bera Bera. Partido marcado por las defensas en ambos conjuntos, en el que las de UKE no estuvieron acertadas de cara a portería para acabar regresando de vacío y tendrán que esperar a la última jornada para saber si avanzan en la copa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión