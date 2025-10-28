Urnieta'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' filmaren aurrestrenaldia Saroben
El Diario Vasco
Urnieta.
Asteartea, 28 urria 2025, 20:05
Lourdes Iriondo idazle, abeslari, musikari eta artista urnietarra bere garaiko izarra eta erreferentea izan zen. Inge Mendioroz zuzendariak eta Idoia Garzes gidoigileak sortutako 'Lurdes Iriondo, ez gera alferrik pasako' filmak bere figura ezagutzera eman eta bere lana erakutsi nahi du. Joan den ostiralean, urriak 24, ikusi ahal izan zen Urnietan.
Aurrestreinaldia Sarobe arte eszenikoen zentroko aretoan egin zen eta jendearen erantzuna bikaina izan zen. Proiekzioaren aurreko egunetan herriko pertsonaiarik ospetsuenetako bati buruzko dokumentala ikusteko interes handia sortu zen, baina errealitateak espero zena gainditu zuen eta eserleku guztiak bete ziren.
Aurrestreinaldian Iriondo familiako kide ugari, Urnietako alkate Jorge Segurado, udal eta foru ordezkari ezberdinak, Gobernantzako diputatu eta Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramaile Irune Berasaluze eta Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko zuzendari nagusi Garbiñe Mendizabal izan ziren. Baita, Emakundeko zuzendari Miren Elgarresta ere.
Filma oso data berezian argitaratu da, Iriondoren heriotzaren 20. urteurrenean. Publiko orokorrak azaroaren 16tik aurrera ikusi ahal izango du. Egun polita izan zen Urnietan.