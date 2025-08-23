Todo listo esta tarde en Sarobe para el preestreno de la ópera infantil 'Nizugu'

M.C. urnieta. Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Esta tarde, a las 17.30 horas, los urnietarras y demás personas interesadas tienen una oportunidad única para disfrutar del preestreno en Urnieta de la ópera infantil 'Nizugu', antes del estreno oficial en la Quincena Musical de San Sebastián, que tendrá este martes, a las 19.00 horas, en el Teatro Victoria Eugenia.

Con la participación de Easo Eskolania, Easo Gazte y Easo Sinfonietta, bajo la dirección de David de Oliveira, música de Iñaki Carcavilla y libreto de Marta García, 'Nizugu' aborda temas como la identidad, la adaptación al cambio y la relación con los demás, situando su argumento en entornos cotidianos como pueden ser el colegio, la familia y las amistades.

'Nizugu' es más que un espectáculo de ópera infantil y busca ser «una herramienta para la transformación social, siendo producciones que abren posibilidades para la diversidad, la accesibilidad y la participación en todos los niveles».