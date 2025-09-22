Los jubilados de Denda Berri lanzarán el txupinazo este jueves

J. F. M. urnieta. Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El txupinazo que dará inicio a los festejos será lanzado el jueves por representantes de la asociación de jubilados y jubiladas Denda Berri por su 50 aniversario. El acto se llevará a cabo a las 19.30 horas, con la bajada también de Miela.

Este año destaca igualmente en las fiestas el homenaje institucional que el día 29 de septiembre se tributará a las productoras de KM0, en representación del sector primario. Por último, Nora Aranburu y Unax Altunael día de los niños actuarán como Alkate Txikis.