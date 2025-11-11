Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Jornada abierta el día 17 sobre el tema de los cuidados en el municipio

La cita se ha establecido desde el Ayuntamiento a las cinco de la tarde en la sala principal de la casa de cultura de Lekaio

Juan F. Manjarrés

urnietA.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Urnieta continúa trabajando dentro del ámbito de los cuidados, con el objetivo de desarrollar un ecosistema propio que se ajuste a las características y al contexto del municipio.

Dentro de este proceso se han dado diferentes pasos y para explicar lo realizado hasta ahora se ha organizado una jornada abierta a toda la ciudadanía. En la sesión también se presentará la Mesa de Cuidados que se constituyó en junio, con una amplia representación de la población, para decidir conjuntamente la evolución del municipio en materia de cuidados.

La jornada abierta se desarrollará el 17 de noviembre a las cinco de la tarde en la sala principal de Lekaio. Además de dar explicaciones, se realizarán dinámicas participativas. Organizados en pequeños grupos, se presentarán las cuatro acciones comunitarias que se están desarrollando para recoger ideas, propuestas concretas y posibles recursos sobre las mismas.

«En definitiva, se trata de fomentar la interacción y garantizar la integración efectiva de las aportaciones ciudadanas en la planificación de las acciones» afirman desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, se anima a la ciudadanía urnietarra a participar en esta sesión abierta.

