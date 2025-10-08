Todos los grupos políticos rechazan los insultos al alcalde de Urnieta en fiestas

Juan F. Manjarrés Urnieta Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:27 Comenta Compartir

Los graves insultos efectuados contra el alcalde Jorge Segurado, su familia y el PNV en la noche del 25 de septiembre durante concierto de La Txama en el transcurso de las fiestas patronales han alterado el ambiente. PNV y PSE-EE han decidido presentar una moción de condena ante la imposibilidad de la aprobación de una declaración institucional por la negativa de EH Bildu a respaldarla. Pese a ello, desde el grupo de la oposición han dejado claro en un comunicado que su grupo «no aprueba los insultos realizados contra el alcalde, su familia y el PNV. Estas expresiones no tienen cabida en una sociedad democrática basada en el respeto y la convivencia».

Dentro de un comunicado hecho público desde EH Bildu de Urnieta muestran su «apoyo y solidaridad» con Jorge Segurado y su familia, teniendo claro que las fiestas de Urnieta tienen que ser un espacio seguro «para convivir, celebrar y disfrutar en libertad, en las que todas las personas se sientan seguras y respetadas». Entienden que se son momentos para «compartir, disfrutar y reforzar los lazos que nos unen como comunidad diversa y plural». Dejan claro que «nuestro portavoz, durante la celebración de las fiestas, ya trasmitió personalmente al alcalde tanto nuestro rechazo a los insultos recibidos como nuestro apoyo y solidaridad con él y su familia».

Lo que sí quieren dejar claro desde EH Bildu de Urnieta es que «estas ofensas no tienen nada que ver con la iniciativa para proteger las txosnas», al entender que se trata de «acciones sueltas realizadas por algunos individuos». Añaden que «no es el camino utilizar estos sucesos para criminalizar el movimiento juvenil, principalmente porque la lucha a favor de las txosnas está siendo ejemplar».

Con respecto a la postura mantenida de no respaldar la declaración institucional planteada en la Junta de Portavoces, EH Bildu afirma que «mostrar nuestro rechazo a estas actitudes y solidaridad hacia las personas que los recibieron es una cosa, pero desde EH Bildu de Urnieta no apoyamos el señalamiento hacia ningún grupo ni colectivo, que en definitiva es lo que entendemos que busca el texto presentado por PNV y PSE». Añaden, además, que «pretender abrir un camino con cláusulas preventivas en las contrataciones lo consideramos de dudosa legalidad y muy peligrosa en lo referente al derecho de libertad de expresión».

En el pleno

El asunto de los insultos al alcalde, su familia y el PNV llegará al Pleno en forma de moción presentada por el partido jeltzale y PSE-EE. De todos modos, desde el PNV han querido expresar por medio de un comunicado su «decepción profunda porque EH Bildu no ha expuesto un solo argumento de peso para justificar su negativa a rechazar unidos unos hechos que consideramos de máxima gravedad», en referencia al no respaldo de la declaración institucional planteada en la Junta de Portavoces celebrada el martes.

Desde el partido encabezado por Jorge Segurado en Urnieta consideran que «una vez más» EH Bildu esgrime «peros y excusas cuando tiene que adoptar una postura clara frente a agresiones violentas dirigidas contra sus adversarios políticos o en defensa de sus derechos más básicos». Decepción también «por los pretextos ofrecidos para justificar lo ocurrido durante el concierto. Presentar los hechos como consecuencia de un supuesto contexto previo, como el desacuerdo con el Txosna Batzorde, es inadmisible. Queremos dejarlo claro: Jamás hemos vinculado los insultos al alcalde, su familia y nuestro partido con el debate sobre las txosnas, ni mucho menos con la libertad de protesta o la labor del movimiento juvenil. ¿Quién está señalando o criminalizando al movimiento juvenil? Desde luego no EAJ-PNV. Nuestra posición ha sido siempre firme y transparente: Defendemos la convivencia, el respeto y la diversidad, sin estigmatizar ni señalar a nadie».

Desde el PNV hablan de «ambigüedad y falta de empatía humana y compromiso político en la defensa de la dignidad de las instituciones y de sus representantes» al referirse a la postura mantenida por el grupo de la oposición. «Durante la reunión, EH Bildu Urnieta ha utilizado un argumentario que, lejos de aportar soluciones o tender puentes, ha servido para justificar una postura que no contribuye a la convivencia que Urnieta necesita. Es difícil sostener un discurso de respeto y pluralidad cuando, en momentos clave, se elige permanecer tras símbolos que alimentan la división, en lugar de dar la cara por el entendimiento y el respeto mutuo».

Si algo tienen claro desde el partido jeltzale es que la declaración institucional planteada «no buscaba señalar ni enfrentar. Su único objetivo era condenar unos hechos que no tienen cabida en una sociedad democrática, plural y respetuosa. Urnieta merece representantes que estén a la altura de sus vecinos y vecinas, que sepan distinguir entre hacer política y proteger la convivencia».

«A dos años de las próximas elecciones municipales, es evidente que EH Bildu Urnieta ha entrado en clave electoral, utilizando a la ciudadanía como herramienta de confrontación política. Esta actitud busca enturbiar la buena gestión y los avances que el equipo de gobierno está realizando en nuestro pueblo, avances que son visibles y reconocidos por gran parte de nuestros vecinos y vecinas», añadiendo que «sabemos que la convivencia no se defiende con silencios ni con evasivas, sino con valentía y compromiso. Urnieta merece avanzar. Y lo hará desde el respeto y la pluralidad».