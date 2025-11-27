Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Gaur bi hitzaldi eta bihar bazkaria eta bertsoak Xoxoka Eskola Zaharrean

Gari Goikoetxea euskararen egoeraz eta arnasguneen garrantziaz mintzatuko da 18:00etan

urnietA.

Osteguna, 27 azaroa 2025, 20:44

Xoxokako Eskola Zaharrak 100 urte bete berri ditu eta bertako auzo elkarteak hainbat ekintza antolatu ditu auzoaren elkargune izan den eraikinaren mendeurrenaren harira.

Gaur, azaroaren 28an, bi hitzaldi eskainiko dira 18:00etatik aurrera. Batetik, landa eremuko eskolak izango ditu hizpide Joxe Garmendiak. Gari Goikoetxea, bestalde, euskararen egoeraz eta arnasguneen garrantziaz mintzatuko da. Ondoren, Kantazaunen kantu saio izango da 19:30ean.

Bihar, azaroaren 29an ostera, bazkaria egingo da 14:00etan hasita, eta ondoren, Unai eta Eñaut Agirreren bertso zaharren kantaldia entzuteko aukera izango da.

