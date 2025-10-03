La Fiesta del Rosario y Baserritarren Eguna encienden el fin de semana

Juan F. Manjarrés urnieta. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Aunque las fiestas de San Miguel se dieron por culminadas el pasado lunes con el día del patrón y la despedida de Miela por la tarde, en Urnieta es tradición que el primer fin de semana de octubre el buen ambiente regrese a las calles con el desarrollo de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y la celebración del Día de los Baserritarras. La primera tiene lugar hoy sábado y el Baserritarren Eguna se celebrará mañana domingo. En ambos casos habrá un buen número de actividades.

Hoy el programa festivo echará a andar a las once de la mañana, con una jornada de ciclismo dirigida a niños y jóvenes. Será para menores entre 2 y 12 años y se vivirá hasta las 13.00 horas en Egape Ikastola. Está organizada por la Escuela de ciclismo de Andoain.

Por la tarde habrá una doble masterclass de danza urbana de la mano de Kronia. La primera cita será a las 16.00 horas y estará dirigida al nivel de iniciación. La segunda será a las 17.15 para un nivel ya intermedio. Después, a las 20.15 en la calle San Juan, a la altura de los números 36 y 38, las personas participantes en las clases previas ofrecerán un espectáculo. Además de ello, a las 18.00 horas se celebrará un festival de pelota a mano y la jornada se cerrará con el concierto de Janus Lester en la plaza San Juan a las once de la noche. En caso de lluvia se trasladaría a Egape.

Día del Baserritarra

Mañana domingo será el turno del siempre bonito Día del Baserritarra. En este caso destaca todos los años el ternero solidario patrocinado por la cantera Aizkibel. Viene acompañado de una degustación de sidras y se vivirá desde las seis de la tarde en San Juan Plaza. En esta ocasión el dinero recaudado se destinará a la asociación Aurrera Markelekin. A la misma hora se llevará a cabo el reto Asma Ezazu, organizado por AEK Euskaltegia, y a las 18.30 horas habrá doble cita en el frontón con partidos de cesta punta y remonte.

Por la mañana, dando comienzo a las 12.00 horas, habrá Misa Mayor en la iglesia con motivo de la celebración de la Virgen del Rosario y a la misma hora en la Plaza, en concreto, en Kontzejupe, habrá cata de vinos del mundo organizada por el Batzoki.