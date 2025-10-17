Fiesta del deporte y la naturaleza este domingo con el Día de los Senderos

«A través de esta iniciativa, las personas participantes podrán disfrutar del entorno natural de la comarca de Buruntzaldea, realizando una actividad física ligera, no competitiva y apta para todos los públicos». De esta sencilla forma se define el Día de los Senderos de Buruntzaldea que se desarrolla mañana domingo y en el que toman parte, además de Urnieta, Andoain, Lasarte-Oria y Usurbil. El proyecto Buruntzaldeko Ibilbideak vuelve un año más, por tanto, celebrando en esta ocasión su decimonovena edición.

El Día de las Rutas de Buruntzaldea se vivirá mañana domingo con un horario de 8.00 a 14.00 horas, «con el objetivo de fomentar la conexión entre los municipios de la comarca y promover el disfrute del entorno natural de una forma saludable y sostenible». La fórmula es bien clara, se elige una de las rutas que une dos municipios y que están marcadas y se completa el recorrido caminando.

Una de las novedades es que este año no se repartirán botellas de agua, por lo que se recomienda que cada participante lleve la suya. A lo largo de las rutas hay numerosas fuentes disponibles para rellenarlas.

Las personas participantes podrán, además, seguir el recorrido mediante la aplicación Navi Ruta, disponible para teléfonos móviles. Esta herramienta ofrece información en tiempo real sobre la ubicación, dirección a seguir y puntos de interés. Para descargar la aplicación se deberán escanear los códigos QR situados en los paneles informativos de los municipios o introducir la clave correspondiente a cada uno.

Los senderos están señalizados con flechas y mojones. En cada municipio hay paneles con información acerca de los trazados, perfiles y distancias a recorrer. En toda la señalítica se identifica a cada municipio por su color (Lasarte-Oria, oro viejo; Urnieta, verde; Usurbil, naranja; y Andoain, azul).

Como es habitual, habrá servicio de autobús entre las 12.07 y las 14.07 horas, con salida desde la rotonda San Ignazio de Usurbil y paradas en los diferentes municipios de la comarca: Usurbil, Lasarte-Oria, Andoain y Urnieta. La jornada del domingo está organizada por los servicios deportivos municipales de los ayuntamientos participantes.