El Euskaltegi AEK mantiene abierto el plazo de matriculación

Ya ha comenzado el curso en el Euskaltegi AEK, bajo el lema 'Aprende y vive el euskera cómodamente'. Este año la oferta se ha ampliado y, por ejemplo, el alumnado de nivel de iniciación tiene la oportunidad de cursar tanto a las mañanas como a las tardes. La matriculación seguirá abierta durante este mes.

El curso está financiado por el Ayuntamiento al 85%, pudiendo llegar al 100%. Por otro lado, el Gobierno Vasco ofrece subvenciones a través del HABE para el aprendizaje de euskera en AEK, subvencionando parte de la matrícula según el nivel de euskera acreditado. Los estudiantes que quieran obtener en el nuevo curso el nivel A1 y A2 y los jóvenes de 16-18 años que quieran el nivel C1 deberán pagar menos, además se les devolverá el dinero una vez acreditado el nivel. Asimismo, quienes deseen cursar los niveles B1 o B2 podrán recuperar el importe de la matrícula abonada a principios de curso, siempre y cuando se acredite haber alcanzado dicho nivel.

Las personas interesadas en matricularse pueden hacerlo en AEK de Urnieta, en la primera planta de Denda Berri, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, llamando al 747 425420 o 662 338747 o escribiendo a urnieta@aek.eus.