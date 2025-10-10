Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Urnieta

El Euskaltegi AEK mantiene abierto el plazo de matriculación

J. F. M.

urnietA.

Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13

Comenta

Ya ha comenzado el curso en el Euskaltegi AEK, bajo el lema 'Aprende y vive el euskera cómodamente'. Este año la oferta se ha ampliado y, por ejemplo, el alumnado de nivel de iniciación tiene la oportunidad de cursar tanto a las mañanas como a las tardes. La matriculación seguirá abierta durante este mes.

El curso está financiado por el Ayuntamiento al 85%, pudiendo llegar al 100%. Por otro lado, el Gobierno Vasco ofrece subvenciones a través del HABE para el aprendizaje de euskera en AEK, subvencionando parte de la matrícula según el nivel de euskera acreditado. Los estudiantes que quieran obtener en el nuevo curso el nivel A1 y A2 y los jóvenes de 16-18 años que quieran el nivel C1 deberán pagar menos, además se les devolverá el dinero una vez acreditado el nivel. Asimismo, quienes deseen cursar los niveles B1 o B2 podrán recuperar el importe de la matrícula abonada a principios de curso, siempre y cuando se acredite haber alcanzado dicho nivel.

Las personas interesadas en matricularse pueden hacerlo en AEK de Urnieta, en la primera planta de Denda Berri, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas, llamando al 747 425420 o 662 338747 o escribiendo a urnieta@aek.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  2. 2

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  5. 5

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  6. 6

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  7. 7 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  8. 8 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  9. 9

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas
  10. 10

    «Tenemos una enfermedad mental y ya no nos escondemos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Euskaltegi AEK mantiene abierto el plazo de matriculación