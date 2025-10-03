Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Espectáculo de títeres el día 19 en el centro artístico Sarobe

J. F. M.

urnieta.

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

El espectáculo 'Gure kanoa' de Zurrunka Teatroa se podrá ver el día 19 a las 17.30 horas en el centro de artes escénicas Sarobe. El precio de la entrada es de tres euros, pero como es habitual el Ayuntamiento sorteará cuatro lotes de dos entradas entre los urnietarras que se inscriban hasta el día 6. Para participar en el sorteo hay que entrar en la APP o en la página web del Ayuntamiento de Urnieta.

'Gure Kanoa' es la historia de Abba, un niño tan encantador como atrevido, nacido en una familia de pescadores senegaleses. Para poder continuar pescando junto a su padre en la 'Casa de los Peces', Abba se embarcará en un largo viaje, acercando la realidad de dos culturas, dos mundos, llevando la voz de Maam Kumba, el Canto de la Tierra, al pueblo de Izaro.

La migración, la relación entre las personas de diferentes hemisferios y el cuidado de la Tierra son los ejes de esta profunda, poética y divertida obra de títeres. Una historia llena de aventuras, donde el latido y el canto de los pueblos «harán encontrar el lugar mágico donde habita la esperanza».

Judo

Mañana domingo, día 5, se disputará en Urnieta el Campeonato de Gipuzkoa de Judo Sénior. La cita será en el polideportivo y se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas. Se trata de una bonita oportunidad para que los amantes de esta modalidad deportiva puedan disfrutar de ella.

