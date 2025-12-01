Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
San Joan plazan aurkeztu zuten egitaraua.

Urnieta

Egitarau zabala 'Euskaraz bizi, euskaraz kanta' lelopean «gure hizkuntza eta kultura bultzatzeko»

Efemeride garrantzitsu batekin iritsiko da, Lourdes Iriondoren heriotzaren 20. urteurrenarekin

El Diario Vasco

Urnieta.

Astelehena, 1 abendua 2025, 20:31

Comenta

Hizkuntza indarberri- tzen jarraitzeko eta herritarren egunerokotasunean bere erabilera areagotzeko saiakera egiten du Urnietako Udalak urte osoan zehar. Baita, euskarazko kulturgintza sendotzeko eta bultzatzeko ... ere, horretarako ekimen eta jarduera desberdinak bultzatuz eta babestuz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  2. 2

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  3. 3

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4

    El contraste inmobiliario en Gipuzkoa: de Ataun a Miraconcha el precio se multiplica por diez
  5. 5 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  7. 7

    EH Bildu frena su tendencia alcista en Gipuzkoa y cae dos puntos desde las elecciones vascas de 2024
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»
  10. 10

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Egitarau zabala 'Euskaraz bizi, euskaraz kanta' lelopean «gure hizkuntza eta kultura bultzatzeko»

Egitarau zabala &#039;Euskaraz bizi, euskaraz kanta&#039; lelopean «gure hizkuntza eta kultura bultzatzeko»