Ander Goikoetxea, jugador del sénior masculino de balonmano.

Urnieta

Dura derrota del sénior masculino en casa frente al Pulpo de Zumaia

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28

Tras dos jornadas seguidas puntuando fuera de casa, el Urnieta Artola Harategia no pudo dar continuidad a su racha y cayó por 28-30 ... frente al Bayona Autoak Pulpo EK, desaprovechando una gran oportunidad de reducir la renta con los equipos de la parte alta de la clasificación y manteniendo la sexta posición en la Primera Territorial. Alto ritmo en el inicio del partido, donde los urnietarras, intensos en defensa, lograban recuperar balones y salir al contraataque para lograr las primeras ventajas. Los zumaitarras aumentarían su nivel defensivo, unido a un acierto en ataque qie les permitiría dar la vuelta al marcador, llegando al descanso con ventaja: 12-13. La intensidad aumentaría en la segunda parte, los ataques superaban a las defensas y ambos equipos anotaban con facilidad, entrando en el tramo final del encuentro con todo por decidir, siendo los visitantes los que acabarían llevándose finalmente el partido, impidiendo que los puntos se quedaran en casa. Mal partido de los urnietarras, flojos defensivamente y atascados en ataque, que no mantienen una regularidad durante la temporada, combinando grandes actuaciones con otras que no lo son tanto, teniendo que continuar trabajando para estar en la zona alta al final de la temporada.

Publicidad

