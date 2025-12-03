Dura derrota del sénior masculino en casa frente al Pulpo de Zumaia

Juan F. Manjarrés Urnieta Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:28 | Actualizado 20:53h. Comenta Compartir

Tras dos jornadas seguidas puntuando fuera de casa, el Urnieta Artola Harategia no pudo dar continuidad a su racha y cayó por 28-30 ... frente al Bayona Autoak Pulpo EK, desaprovechando una gran oportunidad de reducir la renta con los equipos de la parte alta de la clasificación y manteniendo la sexta posición en la Primera Territorial. Alto ritmo en el inicio del partido, donde los urnietarras, intensos en defensa, lograban recuperar balones y salir al contraataque para lograr las primeras ventajas. Los zumaitarras aumentarían su nivel defensivo, unido a un acierto en ataque qie les permitiría dar la vuelta al marcador, llegando al descanso con ventaja: 12-13. La intensidad aumentaría en la segunda parte, los ataques superaban a las defensas y ambos equipos anotaban con facilidad, entrando en el tramo final del encuentro con todo por decidir, siendo los visitantes los que acabarían llevándose finalmente el partido, impidiendo que los puntos se quedaran en casa. Mal partido de los urnietarras, flojos defensivamente y atascados en ataque, que no mantienen una regularidad durante la temporada, combinando grandes actuaciones con otras que no lo son tanto, teniendo que continuar trabajando para estar en la zona alta al final de la temporada.

Gran victoria a domicilio de las cadetes de Urnieta Lanchas Bus en su visita al Zuritex La Salle Legazpi. Las urnietarras vencieron por 29-34 en un encuentro trepidante, consolidando la cuarta posición en la fase final del campeonato de Gipuzkoa. Primera parte muy goleadora por parte de ambos conjuntos, llegando al descanso con el marcador 18-19. El cansancio pasaría factura en la segunda parte, disminuyendo el ritmo del encuentro en el que las urnietarras supieron desenvolverse mejor para acabar llevándose los puntos. A falta de tres jornadas las de UKE tienen en sus manos finalizar entre las cuatro primeras. Contundente victoria de las cadetes del Urnieta Iñaki Mencanizados que suman su segunda victoria en la segunda fase tras vencer 39-13 al Ordizia Oiangu, manteniendo la primera plaza del grupo. Partido cómodo desde el inicio para las de UKE que dominaron a su rival desde el inicio, continuando con su progresión esta temporada. Derrota de las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios en el derbi frente al Leizaran McDonalds por 14-26 y que tras una gran primera parte acabaron cayendo ante las andoaindarras y no consiguen sumar su segundo triunfo de la temporada. Nueva jornada para los equipos de la escuela de balonmano, que tanto los alevines en pista entera como los benjamines disfrutaron de una bonita mañana de domingo de balonmano.

