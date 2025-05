Dos profesores de Salesianos participan en un evento internacional

J. F. M. urnieta. Lunes, 19 de mayo 2025, 20:53 Comenta Compartir

Dos docentes de Salesianos Urnieta representan hoy al centro en un evento internacional organizado por ECCITE (European Collaboration of Creative Institutes for Transition Education). Se trata de un encuentro online que reunirá a profesionales de la educación de toda Europa y Estados Unidos, con el objetivo de compartir experiencias en torno a la transición educativa, el emprendimiento juvenil y la conexión con el entorno laboral.

En esta ocasión Ander Loyarte, responsable de formación dual y emprendimiento, y Nerea Lizartza, de internacionalización y formación básica, presentarán algunas de las iniciativas que se llevan a cabo en Salesianos Urnieta. Hablarán de programas como Ikasenpresa, que promueve el emprendimiento entre el alumnado de Formación Profesional, así como de los proyectos de movilidad internacional que permiten a estudiantes y docentes adquirir experiencia en otros países.

Centros de referencia

El evento contará con la participación de representantes de centros de referencia como el Maryland Institute College of Art (EE UU), Morley College London (Reino Unido), Glasgow School of Art (Escocia) o el National College of Art and Design de Dublín (Irlanda), entre otros.