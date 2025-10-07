Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los incidentes han tenido lugar durante las pasadas fiestas de San Miguel. Lobo
Incidentes

Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

Los hechos se produjeron durante el concierto de 'La Txama' del 25 de septiembre. EH Bildu no ha respaldado la declaración institucional propuesta por la coalición PNV-PSE

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Martes, 7 de octubre 2025, 12:07

Comenta

El Ayuntamiento de Urnieta, por medio de una moción presentada por los dos grupos que forman el grupo de gobierno (EAJ/PNV y PSE-EE) ... ha denunciado que durante un concierto vivido en las recientes fiestas de San Miguel se vertieron «graves insultos» contra el alcalde, Jorge Segurado, su familia y el PNV. Los hechos ocurrieron durante la actuación del jueves 25 de septiembre por parte de La Txama. El Ayuntamiento de Urnieta ha intentado consensuar una declaración institucional para reprobarlos y mostrar su apoyo al primer edil, pero, según señalan desde el grupo de gobierno, el único grupo en la oposición, EH Bildu, se ha negado a aceptar el texto propuesto.

