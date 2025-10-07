Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

El Ayuntamiento de Urnieta, por medio de una moción presentada por los dos grupos que forman el grupo de gobierno (EAJ/PNV y PSE-EE) ... ha denunciado que durante un concierto vivido en las recientes fiestas de San Miguel se vertieron «graves insultos» contra el alcalde, Jorge Segurado, su familia y el PNV. Los hechos ocurrieron durante la actuación del jueves 25 de septiembre por parte de La Txama. El Ayuntamiento de Urnieta ha intentado consensuar una declaración institucional para reprobarlos y mostrar su apoyo al primer edil, pero, según señalan desde el grupo de gobierno, el único grupo en la oposición, EH Bildu, se ha negado a aceptar el texto propuesto.

Hay que recordar que el ambiente ya llegaba enrarecido a las fiestas patronales de Urnieta ante la decisión de Txozna Batzordea de no colocar este año ninguna txozna al no haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para hacerlo. La moción ahora presentada por los dos grupos políticos que forman el gobierno será tratada en la sesión plenaria del mes de octubre.

«El Ayuntamiento de Urnieta manifiesta de forma unánime su rechazo a los insultos dirigidos al alcalde de Urnieta, Jorge Segurado, así como a su mujer y familia; o al partido político al que pertenece, EAJ-PNV. Estas expresiones no tienen cabida en una sociedad democrática que se fundamenta en el respeto y el diálogo», señalan en un comunicado. Asimismo, trasladan su «apoyo y solidaridad» al alcalde de Urnieta y su familia; reconociendo el compromiso público que implica el ejercicio de la responsabilidad institucional.

En el comunicado recuerdan que la libertad de expresión es un derecho fundamental, «pero su ejercicio no puede vulnerar los derechos de otras personas». Por ello, tanto PNV como PSE-EE rechazan los hechos ocurridos durante el concierto de La Txama del 25 de septiembre y reiteran que «manifestaciones ofensivas, ya sea desde el público o desde la megafonía, no tienen lugar en nuestras fiestas ni en ningún otro espacio público». En este sentido, desde el Ayuntamiento tienen claro el compromiso de revisar e incorporar en los diferentes contratos que se realizan desde el Consistorio, nuevas cláusulas que prohíban expresamente los insultos, amenazas o mensajes que resulten sexistas, homófobos, xenófobos o que puedan resultar humillantes para cualquier persona. «Este compromiso busca reforzar el respeto, la inclusión y la dignidad en todos los ámbitos de nuestra vida municipal», insisten.

Si algo tienen claro es que las fiestas de Urnieta «deben ser un espacio seguro de encuentro, convivencia, celebración y disfrute en libertad, donde todas las personas deben sentirse seguras y respetadas. Son momentos para compartir, disfrutar y reforzar los lazos que nos unen como comunidad diversa y plural». Consideran que «desde el respeto mutuo», es «legítimo» expresar cualquier reivindicación. Pero entienden que la defensa de ideas, opiniones o sensibilidades «debe realizarse siempre desde el respeto a la diversidad, a la pluralidad y a quienes piensan diferente». Consideran este principio como «esencial para garantizar la convivencia en nuestro municipio».