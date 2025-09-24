Denda Berri, desde 1975 con los mayores de Urnieta

UrnietaDenda Berri, desde 1975 con los mayores de Urnieta
Urnieta
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54
El Hogar del Jubilado y Pensionista de Urnieta comenzó su andadura en 1975 en el edificio Denda Berri, ubicado en el número 3 de ... la plaza San Juan. Actualmente, ese edificio alberga las oficinas Bertan de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento. Este jueves serán en esa plaza los grandes protagonistas del txupinazo.
En noviembre de 1980 se constituye la asociación Denda Berri y en 1983 se traslada a su actual sede en la calle San Juan 42, que inicialmente compartió con el ambulatorio de Urnieta y hoy en día con la Casa de las Asociaciones.
La asociación lleva ya 50 años de actividad ininterrumpida, y cuenta con una comunidad creciente que actualmente alcanza los 550 socios. Además de ofrecer asesoramiento sobre pensiones, viajes y ayudas institucionales, organiza una amplia variedad de actividades con gran participación: Clases de euskera, talleres de memoria, zumba, baile en línea y sevillanas, bailes quincenales con música en directo, partidas de cartas, bingo, excursiones, semana cultural... y colabora activamente en la vida cultural y festiva de Urnieta.
Se agradece así la valiosa labor social que realiza Denda Berri, promoviendo el bienestar, la salud y la compañía entre los mayores. «Gracias a su compromiso, muchas personas pueden disfrutar de una vejez activa, enriquecedora y acompañada».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.