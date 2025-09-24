Denda Berri, desde 1975 con los mayores de Urnieta

El Hogar del Jubilado y Pensionista de Urnieta comenzó su andadura en 1975 en el edificio Denda Berri, ubicado en el número 3 de ... la plaza San Juan. Actualmente, ese edificio alberga las oficinas Bertan de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento. Este jueves serán en esa plaza los grandes protagonistas del txupinazo.

En noviembre de 1980 se constituye la asociación Denda Berri y en 1983 se traslada a su actual sede en la calle San Juan 42, que inicialmente compartió con el ambulatorio de Urnieta y hoy en día con la Casa de las Asociaciones.

La asociación lleva ya 50 años de actividad ininterrumpida, y cuenta con una comunidad creciente que actualmente alcanza los 550 socios. Además de ofrecer asesoramiento sobre pensiones, viajes y ayudas institucionales, organiza una amplia variedad de actividades con gran participación: Clases de euskera, talleres de memoria, zumba, baile en línea y sevillanas, bailes quincenales con música en directo, partidas de cartas, bingo, excursiones, semana cultural... y colabora activamente en la vida cultural y festiva de Urnieta.

Se agradece así la valiosa labor social que realiza Denda Berri, promoviendo el bienestar, la salud y la compañía entre los mayores. «Gracias a su compromiso, muchas personas pueden disfrutar de una vejez activa, enriquecedora y acompañada».