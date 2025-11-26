Cuatro medallas de oro y tres de plata en el campeonato de Gipuzkoa júnior

El pasado fin de semana los judokas del Judo Club Adarra de Urnieta lograron excelentes resultados en los dos campeonatos en los que tomaron ... parte. El domingo, 23 de noviembre, se celebró el Campeonato de Gipuzkoa Júnior en Urnieta. Al mismo acudieron 9 judokas del Adarra Urnieta de Judo y 7 de ellos obtuvieron medallas.

En la categoría femenina de menos de 48 kilos, las judokas del club urnietarra Maialen López y Maren Iparraguirre disputaron la final de la categoría, siendo Maialen la vencedora final. En la femenina de menos de 70 kilos, Elene Lizarribar, también del Adarra, obtuvo la medalla de oro.

En la categoría masculina de menos de 60 kilos Peio Santos obtuvo la medalla de plata tras caer en la final, y en la de menos de 66 kilos, Oinatz Iriondo perdió la medalla de bronce tras un combate muy igualado.

En la masculina de menos de 73 kilos tomaron parte dos judokas del Adarra. Por una parte Daniel Rosco no pudo optar a medalla, en cambio su compañero Urko Gómez logró la de plata tras perder la final. En la categoría masculina de menos de 81 kilos, Urtzi Iriondo obtuvo el oro tras ganar todos sus combates por Ippon y en la de más de 100 kilos Borja Seco consiguió el oro tras ganar también todos sus combates por Ippon. Todos ellos realizaron un magnífico campeonato.

Finalmente, Elene Lizarribar obtuvo la medalla de bronce en la Copa de España Cadete celebrada en Madrid este sábado 22 de noviembre. De esta manera sigue sumando puntos y subiendo posiciones en el ranking nacional.