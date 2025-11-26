Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Judokas urnietarras posan con las medallas obtenidas el pasado fin de semana.

Urnieta

Cuatro medallas de oro y tres de plata en el campeonato de Gipuzkoa júnior

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El pasado fin de semana los judokas del Judo Club Adarra de Urnieta lograron excelentes resultados en los dos campeonatos en los que tomaron ... parte. El domingo, 23 de noviembre, se celebró el Campeonato de Gipuzkoa Júnior en Urnieta. Al mismo acudieron 9 judokas del Adarra Urnieta de Judo y 7 de ellos obtuvieron medallas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro medallas de oro y tres de plata en el campeonato de Gipuzkoa júnior

Cuatro medallas de oro y tres de plata en el campeonato de Gipuzkoa júnior