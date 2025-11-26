Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Cortes de tráfico por la finalización de las obras en la calle Idiazabal

Arteria principal del municipio, se trabaja en su bulevarización, haciendo ahora trabajos de asfaltado y fresado

J. F. M.

Urnieta.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Los trabajos de bulevarización de la calle Idiazabal llegan a su fin y con ellos la parte más incómoda para la ciudadanía. Desde el martes se ha dado comienzo a los trabajos de asfaltado y fresado, que está previsto que se prolonguen durante varios días. Para ello se cortará la calle Idiazabal.

La limitación afectará al tramo comprendido entre la rotonda de Idiazabal-San Juan (Elkarteen Etxea) y el cruce de Idiazabal con San Juan (la subida a la plaza). Por ello, los vehículos que lleguen al cruce Idiazabal-San Juan deberán dirigirse de manera obligatoria por la calle San Juan hacia Etxeberri, ya que no se podrá continuar adelante por Idiazabal, ni subir hacia la calle Lizardi. Además, los coches que bajen por la calle M. Yurramendi o la calle Aranzubi tendrán la obligatoriedad de salir en dirección Andoain, puesto que estará prohibido acceder a la calle Belandi o a la de Idiazabal hacia Hernani.

Asimismo, el sentido de la calle Lizardi se modifica y los vehículos procedentes de la calle Akan o Pintore podrán avanzar por la calle Lizardi hacia Zabaleta.

Autobuses

La afección también modifica las paradas de Lurraldebus y durante el corte de la calle Idiazabal hay únicamente dos paradas de autobús: En la rotonda junto a la Casa de las Asociaciones y en la rotonda de Ermotegi-Langarda.

