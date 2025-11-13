Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Convocatoria de los donantes de sangre, con cita previa, el lunes que viene en el Gazteleku

J. F. M.

URNIETA.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:15

Sesión de donación de sangre el lunes 17 de noviembre en el Gazteleku con cita previa, de 16.30 a 20.30 horas. Las personas que deseen donar sangre deberán de llamar al siguiente número de teléfono el mismo día para concretar la cita: 943 00 78 84.

Cabalgata

El Ayuntamiento necesita antorcheros y personas voluntarias para participar en la Cabalgata de Reyes que se celebrará el 5 de enero. Pueden hacerlo como antorcheros y antorcheras los jóvenes nacidos entre 2013 y 2016, incluidos esos dos años. Las madres y padres también tendrán la oportunidad de colaborar como voluntarios. Las personas interesadas en participar pueden llamar a Lekaio (943 00 80 33) o escribir a harrera@urnieta.eus.

