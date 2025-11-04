Contundente derrota del sénior de balonmano en su visita a Hondarribia

Juan F. Manjarrés Urnieta Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29 | Actualizado 21:21h. Comenta Compartir

Mala jornada para los equipos de la sección de balonmano de Urnieta, en el que solo las cadetes de Urnieta Lanchas Bus han conseguido ... un resultado positivo esta jornada. Los séniors del Urnieta Artola Harategia visitaban la complicada cancha del Done Pedro Hondarribia Bidasoa y acababan cayendo de manera contundente por 38-25, sufriendo la segunda derrota de la temporada en el peor encuentro disputado por los de UKE en lo que va de curso. Desde el inicio fueron los locales los que tomaron ventaja en el marcador, en un partido en el que los dos equipos comenzaron anotando cómodamente. A medida que avanzaba la primera parte la diferencia iría creciendo, sin que los urnietarras pudieran frenar el ataque de los bidasotarras, 20-13 al descanso. En el inicio de la segunda mitad el ritmo anotador no cesaba, sin que los de UKE consiguieran reducir la renta. Un último esfuerzo por recortar distancias no tuvo efecto y las imprecisiones permitirían a los locales aumentar la renta hasta los 13 goles final. Mal encuentro de los urnietarras, sin intensidad en defensa y sin ideas en ataque, que tendrán que seguir trabajando para continuar en los puestos altos de la clasificación.

La única alegría de la jornada la han protagonizado las cadetes del Urnieta Lanchas Bus, firmando su primera victoria, 24-29, en la segunda fase en su visita al Eibar Eskubaloia. No comenzaron bien el partido las de UKE, concediendo demasiadas facilidades a las eibartarras, que se irían al descanso en ventaja, 16-13. Una segunda parte seria de las urnietarras les permitiría darle la vuelta al marcador para acabar llevándose los 2 puntos en unos segundos 30 minutos muy serios de las visitantes. Con esta victoria las de UKE se sitúan en cuarta posición y continúan en la pelea por ser campeonas de Gipuzkoa. Peor suerte para las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados, que poco pudieron hacer frente al Bilagun Usurbil KE, siendo derrotadas por 8-35. Mal partido de las urnietarras que tendrán que seguir trabajando en busca de mejores resultados. Al igual que las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios. Jugaron frente al Sinergia Orio Eragin, saliendo derrotadas por 10-36. Fin de semana especial para los participantes de la escuela de balonmano ya que los benjamines disfrutaron de su primera 'topaketa'. El equipo alevín mixto disputó su primer encuentro frente al Eibar Eskubaloia. En resumen, gran jornada de balonmano la vivida el domingo por la mañana en el polideportivo de Urnieta, que contó con un fenomenal ambiente en todo momento tanto pista como en gradas.

