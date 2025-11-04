Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cadete del Urnieta Lanchas Bus ganó su partido.

Urnieta

Contundente derrota del sénior de balonmano en su visita a Hondarribia

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29

Mala jornada para los equipos de la sección de balonmano de Urnieta, en el que solo las cadetes de Urnieta Lanchas Bus han conseguido ... un resultado positivo esta jornada. Los séniors del Urnieta Artola Harategia visitaban la complicada cancha del Done Pedro Hondarribia Bidasoa y acababan cayendo de manera contundente por 38-25, sufriendo la segunda derrota de la temporada en el peor encuentro disputado por los de UKE en lo que va de curso. Desde el inicio fueron los locales los que tomaron ventaja en el marcador, en un partido en el que los dos equipos comenzaron anotando cómodamente. A medida que avanzaba la primera parte la diferencia iría creciendo, sin que los urnietarras pudieran frenar el ataque de los bidasotarras, 20-13 al descanso. En el inicio de la segunda mitad el ritmo anotador no cesaba, sin que los de UKE consiguieran reducir la renta. Un último esfuerzo por recortar distancias no tuvo efecto y las imprecisiones permitirían a los locales aumentar la renta hasta los 13 goles final. Mal encuentro de los urnietarras, sin intensidad en defensa y sin ideas en ataque, que tendrán que seguir trabajando para continuar en los puestos altos de la clasificación.

