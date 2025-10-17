Cinco rutas distintas uniendo los diferentes municipios

Juan F. Manjarrés Urnieta Viernes, 17 de octubre 2025, 20:53 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

Las personas participantes este domingo en el Día de los Senderos podrán elegir entre cinco recorridos que conectan los diferentes municipios.

Uno es ellos es ... el que va de Andoain a Lasarte-Oria, con un tramo de 7,9 kms que atraviesa el monte Buruntza. Sólo se puede hacer a pie y es necesario calzado de monte.

La segunda ruta lleva al senderista de Andoain a Urnieta. Son 4,8 kms y se puede realizar a pie o en bicicleta. El tramo más largo de los que se ofrece el domingo es el que une Andoain y Usurbil. Tiene 14,9 kms, pasando por Andatza. Únicamente se puede afrontar a pie. Otro de los tramos une precisamente Urnieta con Lasarte-Oria. Con cerca de 4 kms, se puede hacer a pie o en bicicleta y es necesario calzado deportivo. Por último, el de Lasarte-Oria/Usurbil es de 4 kms y desde la organización señalan que es posible completarlo tanto a pie como en bicicleta.

