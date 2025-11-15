Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

La ciclista Ana Usabiaga ofrecerá una conferencia el martes en el polideportivo

Tiene como título 'Mujeres en el deporte antes y ahora' y comenzará a las siete de la tarde

J. F. M.

urnietA.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15

Comenta

Ana Usabiaga Balerdi ofrecerá la 'Mujeres en el deporte antes y ahora' el próximo martes día 18 de noviembre de la mano de la escuela de ciclismo de Andoain y el Ayuntamiento de Urnieta. Usabiaga es ciclista y graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La conferencia tendrá lugar en la sala polivalente del Polideportivo, a las 19.00 horas.

Montaña

Zanpatuz Mendi Elkartea ha organizado unas sesiones de cine de montaña en honor a la alpinista urnietarra Amaia Agirre. La deportista del municipio e Iker Bilbao fallecieron en el monte Fitz Roy (3.405 metros) por una avalancha el 19 de enero de 2023.

Los días 19 y 20 de noviembre habrá proyecciones de cine en Sarobe a las 19.30 horas, así como coloquios de alpinistas de alto nivel. El primer día se podrá disfrutar de 'Compañera de cordada' y el día 20 de 'Abriendo camino vol II, Groenlandia'. La entrada será libre los dos días hasta completar el aforo.

