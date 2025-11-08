Charlas y talleres sobre adicciones para los estudiantes de Salestarrak Magale

Juan F. Manjarrés URNIETA. Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Durante las próximas semanas el alumnado de Secundaria de Salestarrak Magale participará en diferentes charlas y talleres sobre las adicciones y sus consecuencias, una iniciativa que se desarrollará dentro de las horas de tutoría y que contará con la presencia de los tutores y tutoras de cada grupo, además del apoyo de los miembros de AGIPAD. Esta actividad será financiada por el Ayuntamiento.

El objetivo de estas sesiones es ofrecer información, fomentar la reflexión y proporcionar herramientas para prevenir el consumo de sustancias y otras conductas adictivas, así como para aprender a tomar decisiones responsables ante la presión del grupo.

En primero y segundo curso de la ESO los temas que se abordarán giran en torno al tabaco, los vapeadores, las bebidas energéticas, el consumo de alcohol y estrategias para decir 'no' sin perder la amistad. También tendrán la oportunidad de hablar sobre la dependencia de los jóvenes a las pantallas, redes sociales...

Por su parte, el alumnado de tercero y cuarto curso de la ESO profundizará en cuestiones como las drogas, las distintas sustancias adictivas y la influencia del grupo y la presión social, reflexionando sobre cómo afectan estas situaciones a su bienestar personal y social.

A través de estas charlas el colegio busca acompañar al alumnado en su crecimiento personal, promoviendo hábitos de vida saludables y ayudándoles a desarrollar un pensamiento crítico frente a las adicciones.

«Sabemos que el trabajo que se hace en el centro es muy importante, pero además tenemos muy claro que la implicación de las familias en intentar acompañar a nuestros adolescentes en este camino es insustituible. Afrontar este tema genera muchas preguntas entre las familias, ya que a veces no sabemos cómo actuar ante situaciones relacionadas con las drogas», afirman. Por eso, finalizan este programa con una charla para las familias que fue el 5 de este mes para los de Grado Básico y el 22 de abril para los de ESO.