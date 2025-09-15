Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen del aspecto del parque Burnibide.

Urnieta

Cambiado el suelo de las zonas de juegos de los parques Burnibide y Egape

Juan F. Manjarrés

Urnieta.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:13

El Ayuntamiento ha cambiado el suelo de la zona de juegos del parque Burnibide, situado junto a las vías del tren, para que el espacio esté en las mejores condiciones posibles para los menores de la localidad. Otro tanto se ha hecho durante el verano en la zona de juegos del edificio de Educación Infantil de Egape. Se trata de trabajos que permiten a los pequeños disfrutar de estos lugares de manera más segura y cómoda.

