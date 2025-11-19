Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Seco y Elene Lizarribar con sus últimas medallas.
Urnieta

Borja Seco ha conseguido la medalla de oro en la Supercopa Júnior disputada en Madrid

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:55

Comenta

orja Seco se ha clasificado matemáticamente para la final del Campeonato de España Júnior de judo a celebrarse a finales de enero en Pamplona. Para ... ello, el judoka urnietarra obtuvo tres magníficos resultados en las últimas semanas. Una plata en Valencia, un bronce en Gijón y este último fin de semana la medalla de oro en Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  6. 6 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  10. 10

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Borja Seco ha conseguido la medalla de oro en la Supercopa Júnior disputada en Madrid

Borja Seco ha conseguido la medalla de oro en la Supercopa Júnior disputada en Madrid