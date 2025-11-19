Borja Seco ha conseguido la medalla de oro en la Supercopa Júnior disputada en Madrid

orja Seco se ha clasificado matemáticamente para la final del Campeonato de España Júnior de judo a celebrarse a finales de enero en Pamplona. Para ... ello, el judoka urnietarra obtuvo tres magníficos resultados en las últimas semanas. Una plata en Valencia, un bronce en Gijón y este último fin de semana la medalla de oro en Madrid.

El fin de semana que viene también participará en la final del Campeonato de España Absoluto que se celebrará en Madrid, tras obtener esta clasificación en el Campeonato de España Sector Norte disputado hace dos semanas en Urnieta.

Por otro lado, la judoka Elene Lizarribar, también del Judo Club Adarra, obtuvo la medalla de bronce en la Copa de España Cadete disputada en la localidad oscense de Barbastro. Elene, junto con sus compañeras de club Maialen López y Maren Iparraguirre, tomará parte este próximo fin de semana en la Copa de España Cadete en Madrid.

Para finalizar, este domingo a partir de las 10.00 de la mañana se celebrará en el Polideportivo de Urnieta el Campeonato de Gipuzkoa Júnior (sub 21), en el que tomarán parte varios judokas locales del Judo Club Adarra de Urnieta.