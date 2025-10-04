Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Baserritarren Eguna eta Xoxokako jaiak, hitzordu berriak herrian

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Larunbata, 4 urria 2025, 21:00

Comenta

Urnietak jai-egunak hartzen jarraitzen du irailaren amaiera eta urriaren hasiera bizi honetan. Igande honetan Baserritarren Egunaz gozatzea tokatzen zaio eta bihartik aurrera Xoxoka auzoak hartuko du lekukoa.

Aizkibel harrobiak babestutako txekor jate solidarioa eta sagardo dastaketa nabarmentzen dira, 18:00etatik aurrera. Bildutako dirua Aurrera Markelekin elkartera bideratuko da. Ordu berean Asma Ezazu erronka burutuko da eta 18:30ean hitzordu bikoitza izango da pilotalekuan zesta punta eta erremonte partidekin. Goizean, berriz, meza eta munduko ardoen dastaketa izango dira.

Xoxoka auzoan jaiak astelehenean jarriko dira martxan eta 12:00etan hasiera emango zaie jaiei. Ordu erdi geroago herri kirolak izango dira, Beñat Telleria, Julen Gabirondo, Xabat Olaizola eta Ugain Mugerzaren partaidetzarekin. 14:00etan, herri bazkaria.

